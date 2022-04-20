Акція від Шойгу: родичі знищених в Україні окупантів можуть безкоштовно приїхати на упізнання (документ)

Акція від Шойгу: родичі знищених в Україні окупантів можуть безкоштовно приїхати на упізнання (документ)

Українська розвідка з’ясувала, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу видав наказ, згідно з яким, тепер родичі ліквідованих в Україні російських військових можуть безкоштовно приїхати на упізнання тіл і вирушити у зворотному напрямку.

Саме так виглядає нова форма заохочення для контрактників, які виявляють бажання взяти участь у війні.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України 20 квітня.

"Двом членам сім’ї (близьким родичам) загиблого (померлого) військовослужбовця, викликаним для його впізнання, у військових комісаріатах за місцем їхнього проживання (перебування) видаються воїнські перевізні документи для проїзду від місця проживання до місця упізнання військовослужбовця і назад", – йдеться в наказі Шойгу.

У розвідці зазначили, що вочевидь на думку російського командування, ця пільга має підвищити лояльність громадян до війни на території України. Особливо враховуючи тотальну затримку обіцяних виплат російським військовослужбовцям та членам їхніх сімей.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Нагадаємо, в СБУ повідомили, що Росія кидає на війну проти України солдатів-строковиків, які бідкаються рідним на інтенсивні бойові дії та намагаються втекти з армії.

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