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Акт агресії Росії не може залишитися непокараним - генерал США

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Акт агресії Росії не може залишитися непокараним - генерал США

Фото: Associated Press

Міжнародна спільнота не може дозволити, щоб акт агресії проти України не був покараним.

А тому США та союзники готові надавати Україні озброєння, оскільки неспровокованою війною, РФ хоче порушити світовий порядок. 

Про це 15 червня під час брифінгу за результатами "Рамштайн-3" сказав голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі

"Україна під час війни бореться до останнього клаптика землі та відвойовує свою територію. Міністр оборони та всі, з ким зустрілись сьогодні сказали, що нададуть Україні зброю, щоб захиститись від нападу та зберегти свою суверенність. Для світу є важливим, що станеться в Україні далі. Зараз на кону світовий порядок. І щоб попередити великі країни, щоб вони не захоплювали менші країни, Україна зараз під загрозою і ми продовжуємо її підтримувати, як свого союзника. Через дії РФ під загрозою також світовий порядок. Міжнародна спільнота більше не дозволить, щоб цей акт агресії Росії залишився непокараним", - сказав Міллі. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден 15 червня оголосив про надання нової військової допомоги для України. Американський лідер зазначив, що він розмовляв з українським президентом Володимиром Зеленським та поінформував його про надання нової військової допомоги ЗСУ. 

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