Акт піратства: напад РФ на судно, що прямувало до Ізмаїла створює прецедент – Подоляк

Обстріл і примусовий огляд Росією міжнародного цивільного суховантажу "Сукра Окан", що прямував до українського порту Ізмаїл, є безумовним порушенням міжнародного морського права

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк назвав дії Росії "актом піратства" і "злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав".

"Цей прецедент зі спробою запровадження "каперського права" (капери – історичний термін, який називає приватних осіб, які з дозволу влади держави, що воює, використовували озброєне судно для захоплення торгових кораблів ворога. – Ред.) вимагає чіткої юридичної фіксації, встановлення всіх осіб і визнання факту скоєння злочину з боку міжнародної спільноти. Україна зробить усі необхідні висновки й обере оптимальну відповідь", – зазначив він.

Нагадаємо, що корабель РФ влаштував провокацію із судном під прапором Республіки Палау, що прямував до українського порту в Ізмаїлі.