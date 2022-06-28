"Акт суцільного варварства": у Раді Європи відреагували на ракетну атаку по ТЦ у Кременчуці

"Акт суцільного варварства": у Раді Європи відреагували на ракетну атаку по ТЦ у Кременчуці

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич різко засудила бомбардування окупантами торгівельного центру в Кременчуці, де була понад тисяча цивільних людей.

Причетні до ракетного обстрілу ТЦ в Кременчуці мають бути притягнуті до відповідальності.

Про це йдеться у заяві генсека Ради Європи.

“Вчорашній ракетний удар Російської Федерації по торговому центру в Кременчуці є актом суцільного варварства. Напад на цивільне населення таким чином, абсолютно без жодної причини, свідчить про неприпустиме нехтування людським життям і цінностями, які захищає наша організація”, - наголосила генеральний секретар Ради Європи.

Після виключення з Ради Європи у березні Росія залишається учасником Європейської конвенції з прав людини до 16 вересня.

"Важливо, щоб винні у таких звірствах були притягнуті до відповідальності”, - йдеться у заяві генсека РЄ.

Нагадаємо, очільник МЗС Росії Сергій Лавров збрехав, що окупанти бомбардували начебто ангар зі зброєю у Кременчуці, а торговий центр загорівся в результаті детонації цих боєприпасів.