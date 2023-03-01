Акт відчаю: Росія атакує Україну дронами, яких у неї залишилося не так багато

Росія на війні проти України використовує все, що у неї є. Зокрема, дрони-камікадзе, які вона намагається випросити не тільки у Ірану, но також і Китаю.

Росія проти України використовую всі засоби, які у неї є та накопичує ракети для масованого удару.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Росіяни застосовують все, що можуть. В часі це вони розтягують, оскільки у них немає іншого вибору. Зараз в політичному плані піднялася хвиля залучення України до перемовин. І тут вони використовують дрони, оскільки вони дратують суспільство. Вони пускають 5-15 дронів, намагаючись дротувати людей і одночасно влучати у якісь об’єкти”, - зазначив Олег Жданов.

Також він додав, що з останнього масованого удару РФ по Україні пройшло два тижні. За цей час окупанти могли накопичити ракети, якими можуть повторно атакувати нашу державу.

Нагадаємо, що Служба безопасности Украины задержала информатора российской военной разведки, который наводил вражеские ракеты на гражданские объекты Донбасса.

Читайте также: