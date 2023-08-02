Активізація РФ на Куп'янському напрямку: чи є загроза прориву

Окупанти хочуть отримати хоча б часткову сатисфакцію за свою поразку на Харківщині минулого року.
У той час, коли ЗСУ повільно, але впевнено просуваються на Бахмутському напрямку, а також на Запоріжжі, окупанти активізувалися на Куп'янському напрямку.
Чи є загроза прориву, розповів заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій полковник Сергій Череватий в інтерв’ю ТСН.ua.
За його словами, лише за останню добу на Куп'янському напрямку ворог 11 разів намагався атакувати.
"Понад половина боєзіткнень була в Серебрянському лісництві, в Новоселевіському, Новоєгорівці та Івановці. 550 разів він завдав удари всіма видами артилерії, 15 авіанальотів здійснив.
49 окупантів знищено, 115 зазнали поранень. Знищено ворожий міномет, 5 безпілотних комплексів, 3 склади з боєприпасами, 1 бліндаж та 1 одиниця автотехніки", – каже Череватий.
За словами військового, головна мета у окупантів давно визначена – це захоплення Луганської та Донецької областей.
"Як такий додатковий результат, після того, як вони минулої осені зазнали просто крах під час нашої Харківської операції – отримати часткову сатисфакцію за те, взяти Куп’янськ і ще деякі території Харківської області", – підсумував він.
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⚡️⚡️ ЧЕРЕВАТИЙ: Що відбувається на фронті, куди лізуть росіяни та які загрози для Харківщини?
Раніше офіцер Першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тарас Березовець розповів, чому ворог активізувався на Куп'янському напрямку.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр запевняла, що наступ ворога на Куп'янському напрямку поки що безуспішний.
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