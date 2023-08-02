Активізація РФ на Куп'янському напрямку: чи є загроза прориву

Окупанти хочуть отримати хоча б часткову сатисфакцію за свою поразку на Харківщині минулого року.

У той час, коли ЗСУ повільно, але впевнено просуваються на Бахмутському напрямку, а також на Запоріжжі, окупанти активізувалися на Куп'янському напрямку.

Чи є загроза прориву, розповів заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій полковник Сергій Череватий в інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, лише за останню добу на Куп'янському напрямку ворог 11 разів намагався атакувати.

"Понад половина боєзіткнень була в Серебрянському лісництві, в Новоселевіському, Новоєгорівці та Івановці. 550 разів він завдав удари всіма видами артилерії, 15 авіанальотів здійснив.

49 окупантів знищено, 115 зазнали поранень. Знищено ворожий міномет, 5 безпілотних комплексів, 3 склади з боєприпасами, 1 бліндаж та 1 одиниця автотехніки", – каже Череватий.

За словами військового, головна мета у окупантів давно визначена – це захоплення Луганської та Донецької областей.

"Як такий додатковий результат, після того, як вони минулої осені зазнали просто крах під час нашої Харківської операції – отримати часткову сатисфакцію за те, взяти Куп’янськ і ще деякі території Харківської області", – підсумував він.