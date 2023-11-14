Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Активізувалася "вогняна" ситуація: у ЗСУ розповіли, як погода у Чорному морі вплинула на обстріли РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
536
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Активізувалася "вогняна" ситуація: у ЗСУ розповіли, як погода у Чорному морі вплинула на обстріли РФ

Чорне море / Фото: Associated Press

Після покращення погодних умов у морі росіяни організували і аеророзвідку, і авіацію, і артилерію.

Ситуація у Херсонській області досить напружена після того, як у Чорному морі вщух шторм. Окупанти скористалися зміною погоди.

Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону у вівторок, 14 листопада. 

"Ворог використовує, в тому числі зміни погоди, перебудовує свою діяльність. Як тільки вщухло штормове попередження, грозове попередження і погода трошки налагодилась, вони негайно організували і аеророзвідку, і авіацію, і артилерію. І за вчорашній день обласний центр Херсонщини потерпав 10 разів від обстрілів, і активізувалася "вогняна" ситуація на правому березі. Також тактична авіація посилила цей накал - 33 авіабомби було застосовано. Ворог продовжує тиснути на житлові квартали, на соціальну інфраструктуру. На жаль, за вчорашній день дуже великі втрати - тро людей загинули, 15 поранені внаслідок авіаіційних і артилерійських обстрілів", - повідомила вона.

Нагадаємо, росіяни посилили обстріли півдня. Вони гатять з усіх видів зброї.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
536
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація