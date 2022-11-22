Активна фаза війни може закінчитися в першій половині 2023 року - Жданов

Закінчення активної фази війни можна очікувати в першій половині 2023 року. Для цього у України є всі шанси.

Активна фаза війни може закінчитися в першій половині 2023 року.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

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“Ми маємо такий шанс, проте це не буде повним закінченням війни. Якщо Путін та його режим утримаються при владі, то вихід на межі 1991 року буде закінченням активної фази війни. Тому що ми не переступатимемо наш державний кордон, а РФ може не припинити ведення вогню нашою територією. Буде сценарій Ізраїлю. Винаходитимемо і купуватимемо озброєння, яке здатне захистити нас - щось на кшталт “Залізного купола”. Проситимемо Ізраїль, щоб нам його продали, або будемо самі розробляти”, - розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, що Збройні сили України від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого звільнили від російських окупантів 1886 населених пунктів.

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