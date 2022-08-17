Активна та гаряча фази війни: в Пентагоні описали сценарій розвитку звільнення України

За місяць - від 10 липня до 14 серпня - лінія фронту майже не змінилася ні на користь України, ні Росії.

Водночас у Міністерстві оборони США припускають, що переламний момент у війні відбудеться у першій половині вересня.

Таку оцінку висловив прдеставник Пентагону.

"За місяць жодних видимих поступів. Перелом — перша половина вересня. Закінчення активної фази війни із звільненням правобережної Херсонщини і частини Приазов'я — січень 2023 року. Далі все залежить від багатьох чинників, але ініціатива на той час остаточно буде перехоплена Україною. Повне закінчення гарячої фази - осінь 2023 року", - описав план звільнення України представник Пентагону.

ФОТО: Оперативний ЗСУ/Telegram

Зауважимо, раніше Сергій Згурець заявив, що війна переходить у затяжну фазу. Однак, він впевнений, що час грає на користь України, оскільки на фронт вчасно і у необхідній кількості надходить військова допомога від західних партнерів.

Про загострення на фронті, яке очікується найближчими днями, повідомляли також у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Там нагадали, що вже раніше попереджали про те, що серпень і вересень будуть надзвичайно важливими місяцями для подальшого розвитку бойових дій на всьому фронті.

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