Активні бойові дії на Донбасі розпочнуться найближчим часом - Міноборони

Українська армія до активних дій - готова, запевнили в Міноборони.

У Міністерстві оборони України повідомляють, що Росія майже закінчила підготовку до наступальної операції на Донбасі.

Про це на брифінгу у понеділок, 11 квітня, повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

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"Противник завершує відновлення своїх підрозділів та перекидання їх на територію Луганської та Донецької областей. Ми прогнозуємо, що активні бойові дії розпочнуться найближчим часом. Українська армія до цього готова", - сказав Мотузяник.

За його словами, основні зусилля ворога спрямовані на:

підготовку до розгрому угруповання Об'єднаних сил, встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями, забезпеченню стійкого сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю для програми 60 Minutes американського телеканалу CBS, що, на його думку, битви на Сході та Півдні України будуть одними із найскладніших.

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