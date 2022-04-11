Активні бойові дії на Донбасі розпочнуться найближчим часом - Міноборони

Українська армія до активних дій - готова, запевнили в Міноборони.
У Міністерстві оборони України повідомляють, що Росія майже закінчила підготовку до наступальної операції на Донбасі.
Про це на брифінгу у понеділок, 11 квітня, повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.
"Противник завершує відновлення своїх підрозділів та перекидання їх на територію Луганської та Донецької областей. Ми прогнозуємо, що активні бойові дії розпочнуться найближчим часом. Українська армія до цього готова", - сказав Мотузяник.
За його словами, основні зусилля ворога спрямовані на:
- підготовку до розгрому угруповання Об'єднаних сил,
- встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями,
- забезпеченню стійкого сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю для програми 60 Minutes американського телеканалу CBS, що, на його думку, битви на Сході та Півдні України будуть одними із найскладніших.
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