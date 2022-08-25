Активність авіації, запуски ракет і пересування колон важкої техніки: яка ситуація у Білорусі

У Білорусі зберігається загроза для України.

За добу у Білорусі помітили активність білоруської та російської авіації, запуски ворожих ракет, рух МАЗ, УАЗ, КамАЗів, Уралів, посилені тренування.

Детально про військову активність на території Білорусі від 00:00 до 23:59 повідомляє "Беларускі Гаюн".

Так, о 23 серпня о 14.00 годині на траса Р31, Озаричі (Калинковицький район) - Калинковичі їхали п'ять автомобілів ВС РБ.

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Вже вранці з Мозиря до Калинковичів рухався тентований КамАЗ ВС РФ. У зворотньому напрямку о 14:00 рухалися три машини ВС РБ.

О 14:50 в Мозирі бучили тентовану вантажівку армії РБ, а за годину військову вантажівку ВС РБ.

Крім того, три ЗІЛ-131 (Кунг), три броньованих МАЗи з гаубицями 2А36 "Гіацинт-Б", Урал (Кунг) ВС РБ помітили вдень та увечері у Мінську.

Також у напрямку Мінськ - с. Привольний (Мінський район, Мінська область) рухався УАЗ 39621 ВС РБ. Згодом з Привольного(Мінський район, Мінська область) до перехрестя трас М1 і Р23 рухалася колона автомобілів РБ: МАЗи, КамАЗи, Урали, Кунги, РЛС та ряд автомобілів з причепами. Надвечір на цей же напрямок пригнали трал МЗКТ з баластом, МАЗ та вантажний автомобіль (Кунг) ВС РБ.

О 17:40 УАЗ 39621 та дві вантажівки ВС РБ рухалися з Привольного до Мінська.

Активність авіації:

09:00. Аеродром "Мачулищі". Іл-76 ВКС РФ вилетів з бортовим номером RF-86825.

09:10. Аеродром "Мачулищі" - південний схід, летять два Мі-8 ВВС РБ. Пізніше був замок на Лунинщині.

16:00. Аеродром "Мачулищі". Сів Іл-76 ВКС РФ з заводським номером РФ-86825.

17:00. Аеродром "Мачулищі". Іл-76 ВКС РФ вилетів з бортовим номером RF-86825.

22:30. Аеродром "Мачулищі". Сів Іл-76 ВКС РФ з заводським номером РФ-86825.

12:15 год. Аеродром "Барановичі", зліт винищувачів: 12:15, 13:42, 15:05, 17:00, 17:49, 17:53, 19:15, 19:16, 19:36, 19:47, 19 : 55, 20:00, 21:03, 21:05, 21:10, 21:24.

18:08. Аеродром "Барановичі", посадка винищувачів: 18:08, 21:37 і 21:45.

15:43. Росія - Могильов, три Ту-22М ВКС РФ зайшли до повітряного простору Росії з РФ.

17:30. Могильов - РФ. Ту-22М ВКС РФ повернуто до РФ.

18:20. РФ - Мстиславль (Могильовська обл.). Ту-22М ВКС Російської Федерації увійшов у повітряний простір РФ.

19:11. Мстиславль. Бомбардувальник Ту-22М ВКС РФ повертався до Росії.

12:07 год. Аеродром "Ліда", зліт винищувачів: 12:07, 16:00, 16:01, 17:15, 17:16, 17:50 та 20:00.

12:15 год. Аеродром "Барановичі", зліт винищувачів: 12:15, 13:42, 15:05, 17:00, 17:49, 17:53, 19:15, 19:16, 19:36, 19:47, 19 : 55, 20:00, 21:03, 21:05, 21:10, 21:24.

Крім того, в Мачулищі відбуваються тренування зі стрибків з парашутом. Також від 10:00 до 14:00 на полігоні "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) були військові тренування.

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А вдень у напрямку Барановичі - аеродром "Барановичі" рухався бензовоз ВС РБ, також був пригнаний Урал (Кунг), РЛС і МАЗ (Кунг) ВС РБ. Увечері в Пінську був замічений тентовий Урал ВС РБ з бійцями.

На трасі Р53 Жодино (Мінська обл.) - Борисов (Мінська обл.) бачили рух тентованого МАЗ ВС РБ. Було помічено рух колони з 20 одиниць техніки РБ РБ: Зіли, МАЗи, Урали, Кунги на трасі Р29 Докшиці (Вітебська область) - Вілейка (Мінська область).

Від 14:30 до 17:50 на авіаційному полігоні (Пружанський район) помічено польоти винищувачів.

Інша військова активність:

16:00 год. Гомель, вул. Ілліча. Заміна тенту КамАЗ ВС РФ.

17:13. Мозирський район. Орієнтовний запуск 4 ракет.

17:50. Мозирь. Запуск ракети.

18:00. Калинковичі - південь. Летів Мі-8 ВПС РБ.

18:46. Слуцьк. Запуск ракети з бомбардувальника Ту-22М.

22:40-23:20. Гродно, мікрорайон Фолюш - Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район). Рухалися дві колони ЗС РБ: кілька РСЗВ "Град", гусенична техніка на тралах, тентові та бортові Урали, Кунги, польові кухні та бочки з водою.

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