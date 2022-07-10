Активність Білорусі на кордоні: військовий експерт розповів, чи готує Лукашенко напад

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін, Збройні сили Білорусі проводять часткову передислокацію військ.

Про активність Білорусі на кордоні розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі.

Так, за його словами, там спостерігається рух білоруських колон, але це колони з ударними військами. Тобто це ні піхота, ні танки, це колони з технікою, машини зв'язки, тентовані машини, швидше за все, з особовим складом.

Однак, за його словами, Росія розгорнула "Іскандери" вздовж кордонів України, які перебувають у готовності до завдання ракетних ударів.

"Ми також спостерігаємо активність на аеродромах Гомельської та Брестської областей, це льотчики тактичної авіації. Швидше за все, російські. Повернулася російська тактична авіація на аеродроми до Білорусі та проводить інтенсивні тренування. Також розгортаються системи ППО, там розгорнуто С-400 "Тріумф" (зенітна ракетна система - ред.), було перекидання двох бортів військово-транспортної авіації, які привезли ракети для цих систем. Ну і найголовніше, що нас найбільше турбує – це ракетна бригада "Іскандер", яка розгорнута вздовж наших кордонів і знаходиться десь на відстані 40-50 км у готовності до завдання ракетних ударів по території України. Це найсерйозніше, що можливо", - зазначив експерт.

Олег Жданов також підкреслив, що Україна зміцнює кордон на півночі, там будуються оборонні рубежі.

"Наше командування постійно тримає це питання на контролі. Навіть з'явилося відео, зокрема з білоруського боку, вони показують, як наші військовослужбовці прикордонники мінують прикордонну зону, будують інженерні загородження та укріплення. Тож щодо цього ми готові на випадок, якщо вторгнення все ж таки відбудеться з боку Білорусі", - зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, у Білорусі знову помітили активність військової авіації з РФ.

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