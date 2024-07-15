Активність російської стратегічної авіації: Повітряні Сили ЗС попередили про небезпеку

Поки без загроз, проте на сигнали повітряної тривоги слід реагувати відповідно.

Повітряні Сили ЗС України повідомили про активність російської стратегічної авіації.

Про це йшлося у попередженні Повітряних Сил ЗСУ вдень, о 16:06, 15 липня.

У разі небезпеки там заявили про додаткове повідомлення.

Водночас моніторингові канали додають інформацію про два борти ТУ-95МС, що вилетіли з аеропорту "Оленья" (РФ) і взяли курс південно-східним у бік аеропорту "Енгельс".

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Нагадаємо, Україна чекає на більшу кількість систем ППО Patriot, ніж було обіцяно під час саміту НАТО у Вашингтоні в липні.

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