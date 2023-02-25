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Активність розвідувальних безпілотників та авіації: у ЗСУ розповіли про загрози з моря

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Активність розвідувальних безпілотників та авіації: у ЗСУ розповіли про загрози з моря

Фото: Associated Press

Наразі в акваторії є дев'ять ворожих кораблів.

Напередні російська армія збільшили своє угруповання кораблів у Чорному морі, але й це може бути не межа. Також ворог активізував використання розвідувальних безпілотників та авіації.

Також не виключено, що ворог має намір збільшити корабельне угрупування в Чорному морі.

Про це повідомила в телемарафоні керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Наразі в Чорному морі перебуває дев'ять ворожих кораблів. З них один ракетоносій, що споряджений 8 ракетами типу "Калібр".

"Вони (росіяни - Ред.) від учора збільшили своє угруповання вдвічі, що може свідчити про підготовку до подальшого розширення корабельного угруповування. Поки що не зафіксовано активності ракетоносіїв, але ми пильно за ними стежимо. Наразі є активність безпілотної розвідки та авіації", - розповіла Гуменюк.

За її словами, наразі ситуація стабільна. Втім, вже двічі сьогодні, 25 лютого, оголошували повітряну тривога: по всій території та у південних регіонах.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що протягом останніх тижнів розпочався новий етап російської війни - війна на виснаження. Москва, як і раніше, хоче повністю контролювати Україну.

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Дата публікації
Перегляди
1334
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