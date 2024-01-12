Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

У Києві та низці областей лунає сирена, 11 січня о 19:25 оголошена повітряна тривога.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, тривога пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону. Загроза застосування авіаційних засобів ураження.

"Увага! В областях, де оголошена повітряна тривога - загроза застосування балістичного озброєння! В разі безпосередньої загрози Ту-22м3 повідомимо додатково", - пізніше уточнили Повітряні сили.

Мапа тривог станом на вечір 12 січня

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, що в ГУР вказали на серйозну проблему Росії щодо виробництва ракет.

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