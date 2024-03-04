Активний наступ РФ на фронті: коли окупанти зупинять штурми - відповів полковник ЗСУ

Окупанти наступають на фронті, щоб задовольнити очікування очільника Путіна перед виборами у березні. Після цього штурми росіян зменшаться або взагалі зупиняться.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA висловив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан.

Також читайте Підрив залізничного мосту в Самарській області РФ: у ГУР повідомили про наслідки атаки

"Все це триватиме до "виборів Путіна". Чому вони не просто ризикують, а реально йдуть на втрати? Це усвідомлене рішення зазнавати втрат, оскільки стоїть завдання до виборів захопити по максимуму української території", - вважає він.

Він пояснив, що російській армії вдається просувається в Україні за рахунок великих людських втрат.

"Щодо стану ґрунту, то останнім часом трохи підсохло, але по донецькому чорнозему важку техніку особливо не вивезеш. Тому єдиний спосіб наступальних дій – це так звані м'ясні штурми. Вони діють за такою самою схемою: є певний допустимий коефіцієнт втрат. Грубо кажучи, якщо їм треба захопити один кілометр площі, втративши при цьому тисячу росіян, вони на це йдуть, для них це припустимо, тому що живої сили їм не бракує. Вони можуть втрачати до тисячі на добу. Тому що близько тисячі росіян стає на облік у рекрутингових центрах Росії", - додав експерт.

Світан зауважив, що загарбники йдуть "на дуже великі допустимі втрати, щоб задовольнити Путіна перед виборами, якось вислужитися".

Нагадаємо, раніше Світан пояснив причини успіху України зі збиття російських літаків.

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.