Активний наступ РФ та евакуація дітей: експерт про ситуацію на Куп'янському напрямку

У Херсонській області влада заявила про евакуацію дітей, які живуть на відстані близько 7-10 км від лінії фронту, зокрема з міста Куп'янськ. Цей крок потрібен лише для того, щоб захистити насамперед цивільне населення.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, навіть попри те, що на Луганщині сконцентрована найкраща група окупаційних військ, це не дозволить успішно реалізувати масштабний наступ на широкий фронт.

"Уся ця маса, яку накопичували по лінії Лиман – Сватове – Троїцьке, розпочала свій активний наступ ще наприкінці червня, і як бачимо, не отримали бажаного результату. У планах у них захоплення лівого берега річки Оскіл та удар на Куп'янськ. Однак я не можу сказати, що в них щось вийде", - прогнозує експерт.

Утім, він зазначає, що найближчими днями та тижнями, навіть місяцями на цьому плацдармі буде, м'яко кажучи, непросто.

"Військам РФ поставлені завдання, які вони не виконають. Але невиконання завдань не виключає терор, масовий і масштабний, з тотальним знищенням сіл та населених пунктів. Евакуація населення необхідна не тому, що Сили оборони України (СОУ) не утримають фронт і відійдуть, про це не йдеться, а тому, що російські війська знищуватимуть усе, до чого зможуть дотягнутися", - додав Коваленко.

Також він повідомляє і про невтішну для росіян ситуацію біля Лиману.

"У напрямку на Борове "наступ" російських окупаційних військ почався не як належить, з розвідки боєм, а одночасно з використанням основних ударних груп, кістяком яких були танкові підрозділи. Командування РФ застосувало одразу свої основні сили, щоб продавити оборону СОУ, яка формувалася місяцями", - каже експерт.

Він наголошує, що заяви про успіх на Куп'янському напрямку так і залишились заявами.

"Підсумувати можу тим, що війська РФ активно сточують свій військовий потенціал у наступальних діях на Куп'янському напрямку, що обернеться для них великими проблемами. Тож жодної паніки немає і жодного відведення військ ЗСУ не відбувається", - заявив Коваленко.

Додамо, у районі Куп'янська Харківської області російська армія не має навіть тактичного успіху. Втім, окупанти намагаються перехопити ініціативу на цій ділянці фронту.

Читайте також: