Актор Стороженко, який отримав поранення на передовій, показав обличчя після операції – фото

Український актор Мартін Філдман, справжнє ім'я якого Віктор Стороженко, показав, який має вигляд після операції.

Нещодавно знаменитість, який пішов захищати Україну від російських загарбників, отримав серйозне поранення обличчя на Донеччині.

В Instagram-stories артист опублікував фотоколаж, де показав себе у день поранення із забинтованою головою, після викачки рідини з обличчя та після операції.

Віктор Стороженко / Фото: instagram.com/martinfildman

На щастя, око Стороженка не постраждало.

Також Віктор висловив повагу українським лікарям.

"Щодо наших медиків, щоб ви розуміли! Годують, одягають, перуть, посуд миють, лише в сідниці не цілують", – написав він.

Нагадаємо, днями Віктор Стороженко брав участь у пекельній битві з ворогом у Донецькій області. Бій тривав від ранку і до заходу сонця. Ввечері окупанти захопили позиції українських захисників. Втім, ЗСУ знищили ворога і повернули контроль над фронтом.

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