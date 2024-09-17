Актор-військовий Андрій Федінчик повідомив про загибель близької людини на війні

Український актор Андрій Федінчик, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, повідомив про загибель близької людини на війні.

Сумною новиною артист поділився у своєму Instagram. Андрій Федінчик дізнався, що на фронті загинув його однокласник та друг дитинства Олексій. Чоловік на початку повномасштабного російського вторгнення пішов захищати Україну від російських окупантів, але його життя трагічно обірвалося.

"Льоха…Мій однокласник і найкращий друг, доки я не перейшов до іншої школи. Про таких кажуть: вихований вулицею. І хоч звертали ми з ним не туди іноді, але пацан був з поняттями. Дізнався, що він загинув, захищаючи свою країну, свій дім. Вічна пам'ять тобі, друже…", - написав актор.

Андрій Федінчик із другом дитинства / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

Свої співчуття рідним загиблого захисника написали акторка Наталка Денисенко, інтерв'юерка Аліна Доротюк, артистка Ольга Сумська та інші зірки.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на фронті загинув музикант із Чернівців Пилип Стахов. Без чоловіка залишилася дружина, а без батька – маленький син.

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