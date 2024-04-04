Актор-військовий Геннадій Попенко розсекретив, де та на якому напрямку служить

Відомий телеведучий та актор Геннадій Попенко, який влітку 2022 року вступив до лав ЗСУ, розповів, де і на якому напрямку служить.

На початку служби шоумен спочатку був в одному підрозділі, але через півтора року його перевели до іншого. В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Попенко розповів, що нині він є військовим 59-ї окремої механізованої бригади. Як зазначив актор, йдеться про "Культурний Десант". Служба ведучого минає на Запорізькому напрямку.

Геннадій Попенко / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

"Я перебуваю в 59-й окремій механізованій бригаді, куди мене після півтора року служби в попередньому підрозділі перевели. Це "Культурний Десант". Це дивовижна інституція, з якою я не перетинався, а тепер я до цього безпосередньо причетний. Я розумію зсередини, наскільки це значно крутіше, ніж я собі думав", – поділився ведучий.

Геннадій Попенко наголосив, що "Культурний Десант" вкрай необхідний. Зокрема, військовим треба відволікатися від жахливих реалій війни. Коли ж до них приїжджають артисти з цивільного життя, то не всі з них розуміють свою місію, а також потреби військових.

Геннадій Попенко / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

"Коли до хлопців приїжджає хлопчик за статтю з довгим волоссям і біля мікрофона щось їм там співає, це лютий треш. Вони дивляться на нього: "Що ти тут робиш? А чого ти тут з мікрофоном, а не в однострої? А чому ти не у військкоматі?". Це будь-хто, хто приїжджає до військових, які обпалені вогнем, обстріляні кулями, градами, вони мають розуміти, що вони тут роблять. Вони не приїхали заробляти собі дивіденди для Facebook, Instagram. Ти маєш розуміти глибинні потреби людей в армії", – зазначив актор.

Попенко каже, що "Культурний Десант" безпосередньо причетний до військових, адже там служать культурні діячі, які з початком війни пішли служити. Вони, як ніхто інший, розуміють захисників, адже теж вступали в бій з ворогом та зазнавали поранень. Як зазначив Попенко, "Культурний Десант" має прихильність серед військових.

Геннадій Попенко / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

"Культурний Десант" – це хлопці, які служили в різних родах військ. Там і кулеметники, і сапери, і аеророзвідники, але всі вони до того були культурними діячами. Конкретно я служу на Запорізькому напрямку, вздовж лінії зіткнення їздимо. В нашому підрозділі є хлопець-мультиінструменталіст. Коли він приїжджає до хлопців, а ти їм кажеш, що це "десантник", який щойно був поранений під мінометним обстрілом, а сам він мінометник, ми його забрали з реабілітаційного ліжка, і в нього досі в тілі є шматки заліза, хлопці стають шокованими", – додав актор.

Зазначимо, Геннадій Попенко пішов захищати країну від російських окупантів влітку 2022 року. Тоді ж ведучий склав присягу та вступив до лав ЗСУ.

Читайте також: