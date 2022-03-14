Акторка Сніжана Єгорова у Туреччині "відреклася від Путіна": це їй не допомогло

Акторка Сніжана Єгорова у Туреччині "відреклася від Путіна": це їй не допомогло

В українському консульстві їй відмовили у продовженні паспортів для неповнолітніх дітей.

Українське консульство в Анталії відмовилося продовжити закордонні паспорти малолітніх дітей акторки та ведучої Сніжани Єгорової, яка висловлювала підтримку президенту РФ Володимиру Путіну та вітала визнання так званої незалежності “ЛНР” та “ДНР”.

Про це вона повідомила на відео, опублікованому у своєму YouTube-каналі.

За словами акторки, консул України в Анталії Емір Рустамов відмовив у проханні продовжити закордонні паспорти трьох її дітей віком 10, 12 та 15 років через її політичну позицію. Разом із дітьми вона перебуває у Туреччині від серпня 2021 року.

Єгорова каже, що консул нагадав їй пост у Facebook за 26 січня, в якому вона повідомляла, що підтримує Путіна у питаннях "світової громадської безпеки".

"Хочу офіційно заявити: я, Єгорова-Грищенко Сніжана Олександрівна, мати п'ятьох дітей, громадянка України, не підтримую військових дій Російської Федерації на території України", – заявила скандальна знаменитість.

Але консул, начебто, і після цього "відречення від Путіна" відмовив їй у продовженні паспортів.

Нагадаємо, Сніжана Єгорова у своєму Telegram-каналі також заявила, що підтримує визнання президентом Путіним самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

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