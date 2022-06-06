Актуальна мапа бойових дій в Україні станом на 6 червня: ситуація на фронтах

Актуальна мапа бойових дій в Україні станом на 6 червня: ситуація на фронтах

Міноборони Великої Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні станом на 6 червня. Так, найскладнішою залишається ситуація на Донбасі, півдні та частково в Харківській області.

За даними британського відомства, російські військові проводять наступальні дії на Ізюмському напрямку, та населених пунктах Донбасу та Луганщини.

Про це Міноборони Британії повідомило на офіційній сторінці у Twitter.

Найважчі бої – в Сєвєродонецьку, на Слов’янському та Бахмутському напрямках.

Угруповання російських військових зосереджені в районі Херсона, Мелітополя, Ізюма, на Донбасі та поблизу українсько-російського кордону.

Відповідно до мапи, Збройні Сили України продовжують наступ поблизу Харкова, намагаючись відсунути російських окупантів до кордону РФ, та на Миколаївському напрямку.

Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували ще 100 окупантів, збили літак і гелікоптер.

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