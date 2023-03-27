Актуальна ситуація у Бахмуті: чи поменшало там "вагнерівців"

Навіть якщо "вагнерівці" і терплять "снарядний голод", то вони зменшують інтенсивність вогню там, де не планують боїв.

Інтенсивність вогню під Бахмутом не зменшилася. Найманців ПВК "Вагнер" на цьому напрямку не поменшало, вони постійно атакують позиції ЗСУ.

Про це в ефірі "24 Каналу" розповів політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

Він каже, що інтенсивність обстрілів на Бахмутському напрямку зберігається.

"Я не знаю, від кого прилітають ці снаряди: від міноборони Росії, Пригожина і "вагнерівців", "кадирівців". Але їх прилітає багато. У нас є досить серйозні руйнування. Поки на цьому напрямку інтенсивність вогню не знижується", – сказав боєць.

Кирило Сазонов каже, що ЗСУ стоять під Бахмутом та не дають його оточити. Водночас окупанти постійно роблять спроби це зробити.

"Лізуть постійно. Я не бачу, що їх стало менше, що вони стали слабшими", – додав Сазонов.

Кирило Сазонов припустив, що через втрати найманці ПВК "Вагнер" можуть поїхати до Африки.

"Насправді в Африці у Пригожина великі інтереси і по бізнесу, і по військових справах. Говорять, що зараз там приблизно 10 тисяч його бійців. Чи поїде він сам? Якщо йому перекрили можливість вербувати зеків, то поповнювати вагнерівців нема звідки", – додав військовий ЗСУ.

Тим часом Бахмут залишається найгарячішою точкою на передовій. Бої не припиняються, але ситуація під контролем ЗСУ.

Нагадаємо, 24 березня Україна повернула тіла ще 83 загиблих військових з тимчасово захоплених окупантами територій.

Читайте також: