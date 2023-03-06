Актуальна ситуація в Бахмуті: прикордонники показали, що відбувається в місті (відео)

Прикордонники показали, що відбувається в Бахмуті ввечері 6 березня. Місто залишається під контролем Сил оборони - українська армія героїчно боронить місто, а ворог не має успіхів та зазнає величезних втрат.

Про це йдеться у відео Держприкордонслужби.

"Перший прикордонний на зв'язку. Ситуація у місті складна. Ворог активно штурмує наші позиції, але безуспішно. Зазнає колосальних втрат. З відчаю він спробував знищити два мости. Натомість ми все рівно отримуємо все, що нам необхідно. Місто стоїть, тому що Бахмут - це Україна. Було, є, буде", - повідомив прикордонник.

Додамо, битва за Бахмут, що триває протягом останніх місяців, здавалося б, досягає кульмінації. Ворог наблизився до оточення міста, а деякі українські підрозділи вийшли звідти. Проте в суботу, 4 березня, українські десантно-штурмові бригади пішли в атаку.

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