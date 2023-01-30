"Але можуть почати і раніше": експерт повідомив імовірну дату нового наступу РФ на Україну

Імовірність наступу і його терміни залежать від динаміки на фронті, каже експерт.

Новий імовірний наступ армії РФ може припасти на 24 лютого, але точна дата невідома, адже залежить від динаміки на фронті. Загрозливими є Донецький, Луганський і Запорізький напрямки.

Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він пояснив, що терміни щодо можливого нового наступу окупантів можуть зміщуватися на пізніший час. Втім, не виключати і того варіанту, що росіяни можуть спробувати здійснити атаку й раніше.

"Але водночас потрібно розуміти, що динаміка на фронті розвивається таким чином, що ці дати можуть зміщуватися, і здебільшого вони зміщуватися на пізніший термін. Звичайно ж, не можна не передбачити того варіанту, що противник може просто спробувати навіть без остаточної готовності здійснити свої плани і почати трошки раніше. Але, загалом, так, ми можемо орієнтуватися саме на ці дати, як на відносно ймовірну дату початку таких наступальних операцій", - сказав Грабський.

За його словами, російське військо уже втратило свої найпідготовленіші сили і тепер переходить у режим роботи мобілізаційної армії, тобто, збирає росіян у великі маси військ і намагається їх оснастити.

Крім того, експерт вказав, що перелом у війні вже пройдено, і противник не здатний створити одночасний тиск на всій лінії фронту. Через це можна говорити тільки про окремі ділянки, де російська окупаційна армія може проявляти активність. До таких ділянок можуть належати, найімовірніше, Донецький напрямок, і особливо район Бахмута.

"Загрозливим напрямком може бути Луганський напрямок, де противник зосереджує досить серйозні ресурси. І ми про це знаємо і створюємо ешелоновану оборону в готовності відбити його наступ і перейти в контрнаступ. Ну і, безумовно, Запорізький напрямок, який, ну, очевидно, є для противника теж важливим", - заявив Грабський.

Втім, він наголосив, що для окупантів на Запорізькому напрямку ситуація значно гірша.

"Тому що постійний вплив вогневих засобів українських Сил оборони не дає їм просто можливості зосередити достатню кількість військ. Тому там можуть бути якісь демонстративні дії", - сказав Грабський.

Прогнози розвитку війни

ГУР МО також прогнозує, що найближчими місяцями на Донецькому і Луганському напрямках будуть активні бойові дії.

Натомість генерал Польщі Вальдемар Скшипчак вважає, що Росія може напасти на Україну з власної території - з напрямку Воронежа, Курська, Брянська, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються Полтава та Дніпро.

Тим часом зараз РФ поширює фейк про нібито наступ на Вугледар Донецької області. Що насправді є лише спробою створити "позитивний наратив" на тлі відсутності прогресу путінських військ у Бахмуті, кажуть в ISW. За даними аналітиків, реальних ознак відновлення російських окупантів у західній частині Донецької області немає.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запевняє, новий наступ Росії на Україну не буде таким, як у ніч проти 24 лютого 2022 року через брак ресурсів та зміну позиції країни-агресорки.

Колишній високопоставлений офіцер британської розвідки Філіп Інгрем пояснює, що наступна фаза війни між Росією та Україною не зможе початися весною через погоду, а зокрема те, що у цей період грунт занадто м'який. За його словами, є на три райони, де у разі достатнього зміцнення місцевості будуть зосереджені бої — Запоріжжя, район Кремінної та Бахмут.

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