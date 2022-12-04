Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Алігатор" долітався: українські бійці успішно ліквідували ворожий гелікоптер Ка-52 (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
23
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber

Пресслужба Повітряних сил ЗСУ опублікувала відео вдалого пострілу, яким було знищено російський бойовий вертоліт.

У неділю, 4 грудня, близько 14.00, підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Схід" було збито ворожий гелікоптер Ка-52.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

На знятих кадрах видно, як бойовий вертоліт після влучного пострілу спалахує та вибухає.

Як відомо, російський бойовий вертоліт Ка-52, також відомий як "Алігатор", є командирською машиною армійської авіації, здійснює розвідку місцевості і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Нагадаємо, напередодні українські прикордонники в околицях Бахмута влучним пострілом із ПЗРК "приземлили" ворожий бомбардувальник Су-34. Про це журналісту Андрію Цаплієнку повідомили бійці із передової.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
23
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація