"Алігатор" долітався: українські бійці успішно ліквідували ворожий гелікоптер Ка-52 (відео)

У неділю, 4 грудня, близько 14.00, підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Схід" було збито ворожий гелікоптер Ка-52.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

На знятих кадрах видно, як бойовий вертоліт після влучного пострілу спалахує та вибухає.

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Як відомо, російський бойовий вертоліт Ка-52, також відомий як "Алігатор", є командирською машиною армійської авіації, здійснює розвідку місцевості і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Нагадаємо, напередодні українські прикордонники в околицях Бахмута влучним пострілом із ПЗРК "приземлили" ворожий бомбардувальник Су-34. Про це журналісту Андрію Цаплієнку повідомили бійці із передової.

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