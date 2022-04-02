Аліна Гросу показала, як готує для переселенців та допомагає їм з житлом

Аліна Гросу показала, як готує для переселенців та допомагає їм з житлом

Наразі знаменитість перебуває у Чернівцях.

Українська співачка Аліна Гросу у тяжкі для України часи допомагає переселенцям, які були вимушені покинути свої домівки.

В Instagram-stories артистка розповіла, що готує їжу для переселенців. Вона разом з іншими кухарами нарізає салати, ліпить вареники, голубці та багато чого іншого.

Аліна Гросу допомагає переселенцям / instagram.com/alina_grosu

Окрім того, людям, які через війну були вимушені покинути свої домівки, Аліна допомагає шукати прихисток у Чернівцях.

Аліна Гросу допомагає переселенцям / instagram.com/alina_grosu

"У цей, дуже тяжкий для нас час, потрібно кожному допомагати, потрібно бути корисним для суспільства. Ми готуємо, ми годуємо переселенців, займаємося благодійністю. І я пишаюся тим, що мої друзі, моя сім’я, мої знайомі – ніхто не сидить осторонь. Всі займаються справою. І я пишаюся тим, що ми стали одним цілим, ми сильнішими. Разом ми можемо подолати абсолютно все", - поділилася Аліна Гросу.

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