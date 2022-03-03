Алієв на патрулюванні Києва у складі тероборони закликав росіян не воювати з українцями

Своє звернення він оприлюднив у соціальній мережі.

Український футболіст Олександр Алієв записав звернення до російських військових, а також своїх колег.

Відео оприлюднив у своїй соціальній мережі.

На відео Алієв патрулює Київ у складі тероборони з автоматом. "Як я і казав я тут, я залишився і буду залишатись в Києві. І буду захищати країму свою, там де народились мої дітки", - зазначив футболіст.

Він виказав підтримку українцям і запевнив, що робитиме все від нього залежне, щоб залишався мир, а також звернувся до російських військових і спробував пояснити, чому їм варто йти з України. "Хлопці почуйте мене, не їдьте сюди на війну. Розвертайтесь і їдьте. Тут немає ані фашистів, ані нацистів. Давайте робити так, щоб не плакали наші батьки, сестри і брати, щоб не переймалися наші дітки. Я хочу, щоб ви мене почули, давайте жити в мирі", - закликав він.

А також звернувся до російських колег-футболістів і закликав не вірити тому, що показують у них на телебаченні.