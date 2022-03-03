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Алієв на патрулюванні Києва у складі тероборони закликав росіян не воювати з українцями

Алієв на патрулюванні Києва у складі тероборони закликав росіян не воювати з українцями

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Алієв на патрулюванні Києва у складі тероборони закликав росіян не воювати з українцями

Своє звернення він оприлюднив у соціальній мережі.

Український футболіст Олександр Алієв записав звернення до російських військових, а також своїх колег.

Відео оприлюднив у своїй соціальній мережі. 

На відео Алієв патрулює Київ у складі тероборони з автоматом. "Як я і казав я тут, я залишився і буду залишатись в Києві. І буду захищати країму свою, там де народились мої дітки", - зазначив футболіст. 

Він виказав підтримку українцям і запевнив, що робитиме все від нього залежне, щоб залишався мир, а також звернувся до російських військових і спробував пояснити, чому їм варто йти з України. "Хлопці почуйте мене, не їдьте сюди на війну. Розвертайтесь і їдьте. Тут немає ані фашистів, ані нацистів. Давайте робити так, щоб не плакали наші батьки, сестри і брати, щоб не переймалися наші дітки. Я хочу, щоб ви мене почули, давайте жити в мирі", - закликав він. 

А також звернувся до російських колег-футболістів і закликав не вірити тому, що показують у них на телебаченні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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