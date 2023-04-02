Алкоголь та переохолодження: британська розвідка розповіла про причини втрат РФ

Пияцтво поширене в більшій частині російського суспільства, зауваюжують у британському Міноборони.

Розвідка Великої Британії повідомляє, що від моменту повномасштабного вторгнення до Україну агресорка Росія втратила до 200 тис. осіб. Втім, значна частина з них сталася через небойові причини.

Про це йдеться у звіті британського Міноборони.

Наголошується, що 27 березня російський новин Telegram-канал повідомили про "надзвичайно високу" кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов’язаних із вживанням алкоголю серед російських військ.

"Однак, оскільки пияцтво поширене в більшій частині російського суспільства, то воно довгий час розглядалося як негласно прийнята частина військового життя, навіть під час бойових дій", - йдеться у повідомленні розвідки Британії.

Іншими причинами небойових втрат також називають погане вправляння зброї, дорожньо-транспортні пригоди та кліматичні травми - як переохолодження.

"Російські командири, ймовірно, вважають поширене зловживання алкоголем особливо шкідливим для бойової ефективності", - додають в звіті.

Втрати Росії

За даними Генштабу, від 24 лютого 2022-го ЗСУ знищили 174 550 солдатів армії Російської Федерації. Лише за добу ліквідовано ще 560 військових.

Своєю чергою, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес також розповів про втрати Росії. Так, наразі щонайменше 220 тисяч російських військових вже загинули або зазнали поранення в Україні.

Командир роти 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко каже, що деякі підрозділи армії РФ розгромлені на 50-70%. Тепер ворог намагається доукомплектувати ці підрозділи мобілізованими з недостатнім рівнем підготовки.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що співвідношення втрат ЗСУ та окупантів на сході України становить 1:10.

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