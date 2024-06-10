"Алкоголік після інсульту": на Тернопільщині мобілізували чоловіка після невдалого проходження ВЛК – подробиці

Чоловік на початку повномасштабного вторгнення пішов до ТЦК добровольцем, проте тоді його відмовились мобілізувати.

У Тернопільській області спалахнув скандал через дії працівники ТЦК та СП. Так, 8 червня затримали Валерія Талабана – його утримували у військкоматі навіть після невдалого проходження військово-лікарської комісії і вже відправили на полігон.

Про це у Facebook розповіла його донька Анжеліка.

За її словами, її батько косоокий, ледве пересувається через численні травми хребта та ребер, взимку переніс інсульт, до того ж щодня у великих кількостях вживає спиртні напої.

"Він вже на перший погляд точно не виглядає, як здорова людина, яка нестиме користь на фронті", - написала жінка.

Подробиці справи

Як розповіла Анжеліка, після затримання її батька повезли до Гусятинського ТЦК, а потім – до Чортківського РТЦК, де було ухвалено рішення відправити Валерія Талабана на ВЛК до Тернополя.

"Там лікарі практично одразу заявили, щоб забирали його звідти і не витрачали їх час, визнали його непридатним… І знаєте що? Його буквально привезли назад… до ТЦК!!! І утримують його там. Де вже магічним чином всі довідки "підписалися", тож тата чудесним чином "вилікували" і визнали цілком придатним", - уточнила деталі донька мобілізованого.

Чоловік добровільно ходив до ТЦК

Також Анжеліка Талабан зазначила, що після початку повномасштабного вторгнення її батько сам двічі ходив до військкомату, але йому відмовляли у мобілізації бо "толку з алкоголіка на фронті нема".

"Я не соромлюся писати про залежність тата, так склалося життя. Я розумію важливість мобілізації та необхідність заміни військових. Але я проти віддавати рідну людину на забій, яка реально НЕ ПРИДАТНА. Яку користь він принесе там? Який б він не був, але він все ж мій батько, якого я все одно люблю. Він жива людина".

"Взимку тато чудом пережив інсульт, здоров’я стало ще гіршим. Два місяці тому він сам натрапив на ТЦК неподалік дому і сам же погодився на перевірку, він ніколи не ховався і не тікав. Там його знову визнали непридатним і відпустили додому".

За її словами, рідні збиралися передати чоловікові мобільний телефон, гроші та одяг, але їм не дали з ним побачитись чи звʼязатись. За останньою інформацією, її тата вже повезли на рівненський полігон.

"Ось так Гусятинський ТЦК СП та Тернопільський обласний ТЦК СП за добу лікує людей та відправляє на війну", - заявила Анжеліка.

Вона також додала, що скарги в усі відповідні органи вже написані, але жодної реакції не було, звʼязку з батьком немає майже добу.



На офіційній сторінці Facebook Тернопільського обласного ТЦК та СП на момент написання новини не було коментарів щодо вищезгаданого інциденту.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік помер після візиту до ТЦК – у військкоматі пояснили, звідки в нього травми.

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