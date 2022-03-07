Алла Мазур розповіла, де зараз перебуває, та звернулася до українців: "Вірю в нашу перемогу"

Телеведуча записала відеозвернення, де висловила захоплення українським захисникам.

Ведуча "ТСН.Тиждень" на каналі 1+1 – Алла Мазур – розповіла, де зараз перебуває.

Так, знаменитість записала відеозвернення до своїх шанувальників, яке опублікувала в Facebook. У ньому зірка повідомила, що не виїхала з країни, але відвезла сина до безпечного місця і поки що не може повернутися до роботи.

"Вже 12 день серце моє рветься на шматки так само, як усіх нас, від гніву і люті насамперед. Бо путінські нелюди на очах у всього світу свідомо нищать наші мирні будинки, дитячі садочки, лікарні, вбивають наших дітей, загрожують ядерною катастрофою усій планеті. І західний світ готовий приймати наших біженців, але не готовий закрити небо над Україною, щоб захистити нас від бомб і ракет. Я відвезла сина в село до подруги. Планувала якомога швидше повернутися на роботу, в ефір, але вибратися звідси поки не вдається. Я не втрачаю надії, пам'ятаю, що головна моя відповідальність зараз – безпека сина. Переконалася, що і в цих умовах, в яких опинилося чимало моїх знайомих, ми можемо допомогти обороні, принаймні, інформаційній – поширювати правдиві новини в Мережі", – поділилася знаменитість.

Ви питали, чи я в Україні? Так, в Україні. Чому не в ефірі? Тут про це. А також про те, що кожен із нас може зробити для оборони навіть у скрутних обставинах. Бо ми вже довели собі, якою монолітною силою можемо бути. І ми переможемо! Слава Україні! Смерть ворогам! #CloseTheSky #мипереможемо #StandWithUkraine #скажи_россиянам_правду #пишуюсязсу #дякуюЗСУ #uaразом Опубліковано Аллою Мазур Понеділок, 7 березня 2022 р.

Алла Мазур закликала юзерів, які мають прямий телефонний зв'язок з росіянами, розповідати їм правду про війну в Україні.

Також телеведуча заохотила підписників піклуватися про рідних, близьких, сусідів, які потребують допомоги. Крім того, зірка звернулася до знайомих, хто зараз перебуває за кордоном:

"Виходьте з вашими друзями на вулиці, тисніть на уряди країн, нехай вони знайдуть у собі сміливість закрити небо над Україною. Допоможіть зупинити війну, допоможіть врятувати жінок і дітей, які гинуть під обстрілами у мирних містах. Я схиляю голову перед незламними нашими людьми, які голими руками зупиняють танки. Я захоплююся відвагою наших захисників і в армії, і в теробороні. Я молю Бога, щоб захистив усіх, хто з різних причин залишилися у містах, і зараз живуть і працюють під обстрілами. Я вірю в нашу перемогу, бо ми вже стали єдиним незламним щитом".

Читайте також: