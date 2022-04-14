Алла Мазур розповіла дивовижну історію порятунку 21-річного українця, якому куля влучила у серце

У столичній лікарні "Феофанія" лікарі зробили унікальну операцію – дістали кулю з серця солдата.

У Єдиному марафоні новин ведуча ТСН.Тиждень на 1+1 Алла Мазур розповіла історію порятунку 21-річного українського солдата Володимира Гордієнка. Під час війни ця розповідь має вигляд справжнього дива.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Володимир Гордієнко пішов на війну добровольцем. Ще на початку березня разом з двома двоюрідними братами заїхали в одне село на Київщині, де стояли російські війська. Хлопців взяли в полон, за дев'ять годин допитів відпустили. Але не дали поїхати – одразу відкрили вогонь автоматними чергами по машині. Один з братів помер одразу. Володі вдалося вибратися з автівки та відповзти. Через мить машину розстріляли з гранатомета.

пресслужба каналу "1+1"

Хлопець почав тікати через ліс. Про те, що поранений, відчув не одразу. "Через метрів триста зупинився і почав харкати кров'ю", - згадує він у розмові з журналісткою ТСН Іриною Маркевич. Дві доби Володимир рухався лісом у напрямку Житомира і вийшов 5 березня у селище Нова Гута, звідки місцеві евакуювали його до Малинської лікарні. Потім було ще два переїзди: спочатку хлопця доправили до Житомирської обласної лікарні, а далі у Київ, до "Феофанії".

Лікарі столичної лікарні "Феофанія" дістали кулю із серця українського військового

Там йому і зробили КТ і не повірили в те, що побачили на моніторі: куля калібру 5.45 прошила машину і пройшла в самісіньке серце зі спини, зламав 12-те ребро. Цивільні лікарі досі не зустрічали у своїй практиці такі поранення, тому дуже хвилювалися щодо перебігу операції.

пресслужба каналу "1+1"

Декілька ювелірних надрізів на пульсуючому серці – і куля успішно вилучена! Вже наступного дня Володимир зміг підвестися і стати на ноги.

"Декілька днів не вірив, що живий", - згадує солдат, якому через місяць після надскладної операції виповнився 21 рік. На день народження більш за все хлопчина мріяв отримати від іншого двоюрідного брата звістку, який захищає зараз Маріуполь, що він живий і здоровий. "Він мені днями телефонував, казав, що тримаються. Але ж потрібно розуміти, що ресурси не безмежні", - говорить Володя.

пресслужба каналу "1+1"

За одного загиблого брата українські солдати вже помстилися – ті, хто брали в полон Володимира з побратимами, вже згоріли разом із технікою.

На згадку у хлопчини залишиться рубець на серці. Але лікарі запевняють, що після того, як рана загоїться, воно працюватиме як нове. Зараз Володимир Гордієнко збирається на тривалу реабілітацію.

Нагадаємо, що команда ТСН 1+1 з перших днів війни Росії проти України долучилася до створення Єдиного марафону новин разом із загальнонаціональними каналами нашої країни.

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