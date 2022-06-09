Алла Мазур та Артем Пивоваров довели до сліз проникливим прочитанням віршів про війну

Відомі українці взяли участь у арт-проєкті продюсера Павла Шилька під назвою "Буремні вірші".

В проєкті "Буремні вірші" українські зірки читають поезію, що була створена під час повномасштабної війни Росії проти України.

До нього долучились долучились відомі українці – співаки Павло Зібров, Артем Пивоваров та телеведуча Алла Мазур.

Зірки озвучили та "оживили" силою свого голосу вірші молодих та досвідчених українських поетів, що були написані в перші три місяці російської агресії під впливом почуттів, переживань та страждань, завданих війною. Відеовірші були покладені на музику, доповнені асоціативним відеорядом та опубліковані на YouTube.

Так, народний артист України Павло Зібров прочитав вірш Артема Сенчило "На битій градами дорозі". Автор написав цей твір під впливом подій 40-го дня війни.

Вірш Володимира Юдіна "Коли зустрінемось ми знову" зачитав найстихійніший артист України Артем Пивоваров. В ньому передані переживання, біль та мрії про зустріч з родиною чоловіка, що відправив своїх жінку та дітей за кордон, в безпечне місце, якомога далі від війни.

Телеведуча Алла Мазур ніжно і чуттєво прочитала вірш "Заспокой мене, милий, поглядом" Оксани Волошиної, сповнений словами любові і невимовної туги всіх українських жінок, які відправили своїх коханих на війну. Коханий авторки твору теж зараз захищає Батьківщину, свої емоції від переживань за чоловіка вона виплескує у своїй поезії.

Закриває другу компіляцію арт-проєкту "Буремні вірші" його автор – Павло Шилько – співзасновник музичної премії YUNA, відомий теле- і радіоведучий. Він зачитав вірш "Я з тих..." поета Василя Логая. До речі, саме цей твір надихнув Павла на створення проєкту і, водночас, став його першою ластівкою. В ньому йдеться про те, що всі українці, хто на передовій, хто в тилу робить все можливе, аби наблизити перемогу, що "кожен з нас, то майже гармата, що ворога спалює в чорну золу".

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