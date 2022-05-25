Алла Пугачова пригрозила, якщо на Галкіна заведуть справу, "вона заговорить і не зупиниться"

Алла Пугачова пригрозила, якщо на Галкіна заведуть справу, "вона заговорить і не зупиниться"

Російське зіркове подружжя Максим Галкін та Алла Пугачова з початком повномасштабної війни РФ проти України разом з дітьми виїхало до Ізраїлю.

Там Галкін почав активно висловлювати свою позицію та підтримувати український народ. Ба більше, шоумен організував тур містами Ізраїлю, частину грошей з якого передав на допомогу Україні.

Втім, Алла Пугачова ще жодного разу публічно не прокоментувала війну, яку розв'язала Росія. Позицію примадонни озвучив її близький друг, російський галерист і публіцист, арт-менеджер Марат Гельман.

Максим Галкін та Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

У інтерв'ю YouTube-шоу "І гримнув Грем" Гельман поділився подробицями розмови з Аллою Борисівною щодо війни в Україні:

"Вона розуміє вагу свого голосу. Вона говорить, може стримано, але говорить про те, що це божевілля. Але те, що я почув, що якщо на Максима заведуть кримінальну справу, то "тоді я почну говорити і тоді не зупинюся", - передав слова Пугачової Гельман.

Максим Галкін та Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Він також зазначив, що Алла Борисівна дуже переживає за українців, але залишає право за чоловіком озвучувати позицію їхньої родини:

"Вона, звісно, не борець, не громадський діяч, не мислить себе громадським діячем, вона радше хвилюється за українців, ніж намагається боротися з російською владою. Те, що ми говорили, у неї, в основному, була така позиція, така емпатія жінки, яка переживає за людей, яких вона добре знає, які добре знають її і які зараз в біді", - прокоментував Гельман.

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