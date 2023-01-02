“Алло, с Новым годом!": роспропаганда знайшла причину знищення казарми з “мобіками” у Макіївці

Російська пропаганда знайшла причину нібито українського ракетного удару по будівлі колишнього ПТУ в окупованій Макіївці, внаслідок якого загинула велика кількість російських мобілізованих.

З посиланням на місцеві так звані “правоохоронні органи” пропагандисти заявляють, що “мобіки” занадто активно користувалися мобільними телефонами напередодні святкування Нового року.

“Попередньо, причиною влучення HIMARS послужило активне використання новоприбулими військовослужбовцями мобільних телефоні. Противник за допомогою розвідувального комплексу ECHELON виявив активність стільникового зв'язку та розташування абонентів”, - цитують вони неназване джерело.

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Як повідомлялося раніше, у переобладнаному під казарму приміщенні ПТУ могли розміщуватися мобілізовані із Самарської області РФ. Однак, встановити точну кількість російських військових, які перебували в макіївському ПТУ, складно, оскільки на святкування Нового року сюди прийшли окупанти із інших казарм.

Журналіст Олександр Невзоров, якого в РФ заочно судять за дискредитацію російської армії, у своєму Telegram-каналі зауважив, що з'ясовувати кількість убитих російська влада не буде.

“Переважна більшість мертвих і поранених - глибоко під руїнами. Їх уже запресувало поверхами, що склалися. Щоб повністю розібрати руїни гігантської будівлі макіївського ПТУ № 19 знадобляться близько 100 одиниць важкої будівельної техніки, кілька тижнів, великі крани, тисячі рук тощо. Зрозуміло, ніхто цим не займатиметься. Поки шумить преса та Інтернет, у руїнах ліниво колупається пара екскаваторів. Через три дні новина потьмяніє - і поїдуть навіть вони. Поранені, напіврозплющені, задавлені - постогнуть і помруть. Непідраховані та нікому не цікаві трупи мобіків залишаться гнити під бетонними завалами”, - припустив він.

Нагадаємо, офіційно Міноборони РФ визнало загибель у Макіївці 63 мобілізованих, не уточнивши з яких регіонів Росії вони прибули.

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