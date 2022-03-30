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"Потрібно бути готовим до війни": колишній топ-військовий НАТО розповів, коли настане мир у Європі

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"Потрібно бути готовим до війни": колишній топ-військовий НАТО розповів, коли настане мир у Європі

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Ексзаступник командувача сил НАТО наголосив, що миру в Європі не буде до того часу, поки у РФ при владі Путін. 

Британський генерал у відставці, ексзаступник командувача сил НАТО у Європі сер Річард Ширреф вважає, що перекидання Росією військ від Києва може означити обман та те, що агресор може зосередитись в інших регіонах України. 

Про це повідомляє BBC.

Генерал зазначив, що він не вірить у те, що РФ відводить свої війська від Чернігівської та Київської областей. 

"Це майже напевно визнання, що спроба просуватися на багатьох оперативних напрямках провалилася, і найбільш імовірно - провісник концентрації сил в іншому місці… Я б не виключав певний обманний маневр", - зазначив Ширреф.

Ексзаступник командувача сил НАТО наголосив, що миру в Європі не буде до того часу, поки у РФ при владі Путін. 

Він також додав, що НАТО повинно зробити все, що війна для Альянсу була "холодною", без активних бойових дій, проте НАТО повинно готуватись і до протистояння. 

"Ми ще не бачили такого нарощування сил НАТО, яке, на мою думку, важливе, якщо Альянс хоче стримати якусь подальшу агресію", - зазначив Ширреф.

Нагадаємо, американський генерал заявив, що РФ неодноразово обстрілювала Україну гіперзвуковими ракетами

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