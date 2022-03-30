"Потрібно бути готовим до війни": колишній топ-військовий НАТО розповів, коли настане мир у Європі

"Потрібно бути готовим до війни": колишній топ-військовий НАТО розповів, коли настане мир у Європі

Ексзаступник командувача сил НАТО наголосив, що миру в Європі не буде до того часу, поки у РФ при владі Путін.

Британський генерал у відставці, ексзаступник командувача сил НАТО у Європі сер Річард Ширреф вважає, що перекидання Росією військ від Києва може означити обман та те, що агресор може зосередитись в інших регіонах України.

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Про це повідомляє BBC.

Генерал зазначив, що він не вірить у те, що РФ відводить свої війська від Чернігівської та Київської областей.

"Це майже напевно визнання, що спроба просуватися на багатьох оперативних напрямках провалилася, і найбільш імовірно - провісник концентрації сил в іншому місці… Я б не виключав певний обманний маневр", - зазначив Ширреф.

Ексзаступник командувача сил НАТО наголосив, що миру в Європі не буде до того часу, поки у РФ при владі Путін.

Він також додав, що НАТО повинно зробити все, що війна для Альянсу була "холодною", без активних бойових дій, проте НАТО повинно готуватись і до протистояння.

"Ми ще не бачили такого нарощування сил НАТО, яке, на мою думку, важливе, якщо Альянс хоче стримати якусь подальшу агресію", - зазначив Ширреф.

Нагадаємо, американський генерал заявив, що РФ неодноразово обстрілювала Україну гіперзвуковими ракетами.

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