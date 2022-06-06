Alyosha у сльозах – про чоловіка-захисника Тараса Тополю: "Він має там бути"

Alyosha у сльозах – про чоловіка-захисника Тараса Тополю: "Він має там бути"

На головній площі Нью-Йорка – Таймс-Сквер – відбувся масштабний концерт на підтримку України.

Гроші збирали на лікування та протезування поранених українських бійців в американських шпиталях. Зокрема, із українських знаменитостей на захід прийшла співачка Alyosha. А ведучою благодійного концерту стала Марічка Падалко.

Як йдеться у сюжеті ТСН, з Марічкою до Штатів міг би прилетіти і соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Втім, артист, який зараз боронить Україну від російських загарбників, від запрошення відмовився. Натомість його дружина, співачка Alyosha, разом із трьома дітьми в Америці. Знаменитість піднялася на сцену і не змогла стримати сліз, коли звучало привітання чоловіка-захисника.

"На його місці я б теж не приїхала. І якби не діти, я б теж там була. Я так вважаю, він має там бути. Я хочу, щоб він приїхав. Але я хочу, щоб він приїхав з перемогою", – прокоментувала знаменитість.

Нагадаємо, Павло Зібров довів до сліз піснею, яку присвятив українським біженцям. Артист випустив трек "Я так хочу додому".

"Терпіння! З мене такий собі психолог": сильно втомлений лідер "Антитіл" Тарас Тополя в ТСН

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