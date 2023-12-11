“Шикарний маркетинговий хід”: експерт пояснив, чому РФ вербує жінок на війну проти України

Росія почала вербувати жінок в ПВК на війну проти України. Зокрема, їх закликають приєднатися до батальйону “Борз”, який входить до складу російської ПВК “Редут”. Це чудовий маркетинговий хід, який може заполонити російський інфопростір та “присоромити” чоловіків, які не хочуть іти воювати.

Таку думку в ефірі телеканалу FREEDOM висловив військовий аналітик, колишній співробітник СБУ (2004-2015 рр.) Іван Ступак.

“Це шикарний маркетинговий хід. По-перше, гарна медійна картинка — тепер можна розбавити “вічно брутальних” чоловіків жінками. Якщо ще взяти кілька симпатичних жінок, то взагалі картинка шикарною стає. Але якщо їм ще намалювати якісь подвиги, приміром, що одна “амазонка Новоросії” знищили три танки Leopard, то це можна 24/7 ганяти по телевізору”, — каже Ступак.

Він додав, що можна ще й формувати новий мейнстрімний напрямок — шеврони, розпізнавальні знаки.

Читайте провідні новини дня:

“Можливо, тут такий хід — жінки в армії і можна брати на сором тих, хто не пішов. Буцімто, дивіться — слабкі жінки здійснюють подвиги, а вам соромно. Можливо, на когось це спрацює. Тому реально хід красивий. Можна і по жіночим колоніям пройтися та набрати жіночий батальйон”, — зазначив військовий оглядач.

Нагадаємо, приватна військова компанія “Редут”, яку контролює Міноборони РФ, оголосила в Росії набір жінок до добровольчого батальйону “Борз” для війни проти України. Так, росіянкам пропонують пройти підготовку як снайперкам чи операторкам БПЛА і піврічний контракт із зарплатою від 220 тисяч рублів (близько $2200).

В березні цього року міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в Україні воює 1100 російських жінок. Однак, за його словами, безпосередньо в бойових діях вони беруть участь рідко.

Читайте також: