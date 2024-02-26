Амбіції Путіна не обмежуються Україною: американський генерал назвав наступну жертву

За словами Веслі Кларка, зараз Путін вірить, що він перемагає, тому не збирається зупинятися.

Амбіції Путіна не обмежуються захопленням України і якщо українці програють, наступною жертвою агресії можуть стати країни Балтії, або Польща, або Грузія.

Про це заявив колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк в інтерв'ю Liga.net.

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"Москва демонструє давній – йому кілька століть – російський апетит до захоплення чужої землі. Заяви російських політичних лідерів свідчать, що вони зараз дуже впевнені у собі. Вони відчувають, що час і динаміка на їхньому боці", – сказав американський генерал.

Кларк наголошує, що Україна має зібрати всі свої ресурси, отримати допомогу від союзників, щоб перемогти Росію. На його думку, лише у разі перемоги України світ стане безпечнішим.

"Якщо Україна хоче досягти успіху, вам слід поводитися так, наче ця війна триватиме ще кілька років", – порадив генерал.

Він попередив: якщо Київ віддасть Росії вже окуповані території, за кілька років Україна опиниться у новій війні, адже Путін не збирається зупинятися.

Що буде, якщо переможе Трамп

"Якщо Трамп переможе, він, ймовірно, прагнутиме негайної зустрічі з Путіним. І може схиляти Україну до припинення боротьби та замороження тої лінії конфлікту, яка є зараз", – припустив Веслі Кларк.

Раніше президент Чехії Петр Павел дав невтішний прогноз щодо війни в Україні.

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