Амбітні плани: експерт про те, як РФ хоче захопити всю Донеччину і взяти ЗСУ в котел

На думку експерта, Росія намагається обійти зі сходу Костянтинівку, а із заходу – Покровськ, щоб таким маневром захопити велику територію.

Російські окупанти намагаються перерізати дорогу, яка сполучає Павлоград Дніпропетровської області з Покровськом Донецької області.

Про плани ворога на Сході розповів ексспівробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак, передає "24 канал".

За його словами, ця траса є важливою для логістики ЗСУ у Покровську, тому росіяни намагатимуть встановити на ній свій контроль.

РФ хоче вийти на трасу, яка сполучає Покровськ з Павлоградом

Експерт вважає, що захоплення Покровська для РФ є тактичною, а не стратегічною ціллю. Натомість Росія має інші амбітні стратегічні цілі.

"З одного боку Росія намагається обійти зі сходу Костянтинівку, а із заходу – Покровськ. Потім окупанти хочуть з'єднатися на умовній дузі Дружківка – Добропілля. Таким маневром спробують захопити велику територію", – вважає Іван Ступак.

Костянтинівка і Покровськ на карті / Фото: Deepstatemap

На думку експерта, РФ спочатку планує здійснити напівоточення, а потім оточення. Так хочуть знищити всі українські війська, які там перебуватимуть, та змусити Сили оборони відступити.

"Вони хочуть пришвидшити захоплення українських територій. Думаю, мета всього цього саме така", – підсумував ексспівробітник СБУ.

Раніше депутат Дружківської міської ради Микола Довбня заявив, що росіяни фактично дісталися до траси від Покровська Донецької області до Дніпра. За його словами, наразі окупанти намагаються обійти по колу Дружківку, Краматорськ і Словʼянськ.

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