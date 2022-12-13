Америка готується відправити Україні ППО Patriot, які допоможуть закрити небо - CNN

За даним американських ЗМІ, відповідне рішення може бути оголошено вже цього тижня.

Адміністрація президента США Байдена завершує плани щодо відправки системи протиракетної оборони Patriot в Україну. Зараз ЗРК Patriot вважаються найкращим у світі засобом ППО.

Про це повідомляє агентство CNN, посилаючись на слова двох чиновників США та високопоставленого чиновника адміністрації Білого дому.

У статті зазначається, план Пентагону ще має бути схвалений міністром оборони США Ллойдом Остіном, перш ніж його буде надіслано на підпис президенту Джо Байдену. За інформацією америтканських чиновників, що очікується схвалення. Лкрім цього, посадовці кажуть, що ця система ППО допоможе захистити повітряний простір для країн НАТО у Східній Європі.

Скільки систем буде надіслано - невідомо. Очікується, що після завершення планів озброєння буде відправлене найближчими днями, а українців навчатимуть їх використовувати на базі армії США у Німеччині, повідомили офіційні особи.

Варто додати, ЗРК Patriot - передова система протиповітряної оборони великої дальності, яка є високоефективною для перехоплення балістичних і крилатих ракет. Типова батарея Patriot включає в себе радар, який виявляє та супроводжує цілі, комп’ютери, енергетичне обладнання, станцію керування бойовими діями.

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