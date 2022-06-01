Американці надають Україні реактивні системи залпового вогню, в обмін на обіцянку не бити по Росії - ЗМІ

Сполучені Штати нададуть Україні реактивні системи залпового вогню із ракетами великої точності. Президент Джо Байден написав колонку для видання The New York Times, де назвав види озброєнь, які передасть Україні у наступному пакеті військової допомоги.

Низка ЗМI додає важливу деталь із посиланням на власні джерела - Сполучені Штати нададуть Україні ракети середньої дальності, здатні вдарити вглиб по території Росії, але начебто з українських партнерів узяли обіцянку цього не робити, йдеться в ТСН.

Низка видань із посиланням на джерела у Білому домі повідомляють про те, що у новому, 11-му, пакеті військової допомоги, на який ми очікуємо вже сьогодні, будуть реактивні системи залпового вогню, американські «Хаймарси» із ракетами середньої дальності, здатні вражати цілі на відстані 80 кілометрів. Сполучені Штати нібито вирішили поставити Україні ці ракети, взявши обіцянку, що збройні сили України не битимуть по цілях в Росії. Всі як одне видання пише посилаючись на неназваного високопосадовця Білого дому «Україна погодилася не запускати ракети по Росії». Але так, потенційно, ними можна добивати до ворожої території.

Чому Байден змінив точку зору, адже ще у понеділок він заявляв, що не постачатиме в Україну нічого, що може вдарити по Росії, джерела у Білому домі не пояснюють. Сам же президент Байден написав колонку для видання The New York Times, де підтвердив факт надання ракетних систем, а також назвав інші види озброєнь, які передасть Україні. Але не сказав нічого про наявність обіцянок з боку українського уряду.

«Ми надамо українцям більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні. Ми продовжимо надавати Україні сучасне озброєння, зокрема протитанкові ракети Javelin, зенітні ракети Stinger, потужні артилерійські та високоточні реактивні системи, радари, безпілотні літальні апарати, гелікоптери Мі-17 та боєприпаси», - зазначив Байден.

Також у колонці Байден пише про те, що Сполучені Штати не домагатимуться повалення Путіна у Росії, і не вступатимуть у прямий конфлікт із нею, допоки Кремль не вдарить першим. Також Байден не бачить ознак того, що Росія збирається використати в Україні ядерну зброю, хоча саму войовничу російську риторику на цю тему, вважає небезпечною. А також обіцяє ніколи, ані публічно, ані приватно не схилятиме українську владу до того, щоб пожертвувати своїми територіями заради примирення із Росією.

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