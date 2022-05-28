Американці відновлюють в Україні штам віспи та хибна політика Заходу: фейки, які поширювала Росія 28 травня

Експерти Центру протидії дезінформації зібрали добірку маніпуляцій та дезінформацій, які росіяни ширили 28 травня.

Так, сьогодні Росія публікувала брехню про активне відновлення штаму віспи в Україні та маніпулювала тим, що ЗСУ завдаватимуть ударів по російських містах, коли матимуть багато зброї.

Про це йдеться в повідомленні ЦПД в Telegram.

Список дезінформації та маніпуляцій:

Маніпуляція. Посол РФ у США Антонов заявив, що "постачання реактивних систем залпового вогню Україні може ескалувати конфлікт, оскільки є ризик, що такі системи розмістять поблизу російських кордонів, і в українців з’явиться можливість завдавати ударів по російських містах". Маніпуляція. Путін заявив Макрону та Шольцу, що труднощі з постачанням продовольства – це наслідок хибної політики Заходу та антиросійських санкцій. "Напруженість на продовольчому ринку може вирішити постачання із РФ, але для цього, звичайно, потрібно скасувати санкції". Дезінформація. В ЗМІ РФ повідомили, що "в Україні американські біотехнологи та фармацевти активно відновлювали штам натуральної віспи. При цьому, американські інструктори навчали українських спеціалістів екстреному реагуванню на спалахи натуральної віспи".

Нагадаємо, пані посол США Бріджит Брінк отримала візу для роботи в Україні. Цю візу їй передала пані посол України у США Оксана Маркарова.

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