"Американцям потрібно прокинутися": Курська операція ЗСУ дає США геополітичні козирі

Вторгнення українських сил на територію РФ показує Вашингтону шлях до більш розумного використання своїх ресурсів та дає можливість приділити більше уваги ситуації в Азії.

Наступ ЗСУ у Курській області може допомогти швидше закінчити війну в Україні. І це було б найкращим варіантом для США, щоб уникнути війн проти Китаю, Ірану та Росії на кількох фронтах одночасно.

Про це пише Весс Мітчелл, керівник аналітичного центру The Marathon Initiative та колишній помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії в адміністрації Трампа, у колонці для Foreign Policy.

"Надаючи українцям інструменти, необхідні їм для консолідації та, можливо, розвитку їхніх нещодавніх досягнень, Вашингтон має шанс допомогти Києву змусити Москву сісти за стіл переговорів, виграти час для переозброєння Заходу та дозволити Сполученим Штатам переключити увагу на Індо-Тихоокеанський регіон", — зазначив аналітик.

Мітчелл пояснив, що для цього Білий дім має зняти обмеження на використання Україною американської зброї та "визначити чітку та досяжну кінцеву точку конфлікту".

"Хоча це й ризиковано, це краще альтернативи крапельної допомоги Україні доти, поки Китай чи Іран не зіткнуться зі Сполученими Штатами у війні на два фронти", — підкреслив аналітик.

Чим відрізняється операція в Курській області від інших рейдів ЗСУ

Щоб побачити можливості, які відкриває Курська операція ЗСУ, потрібно зрозуміти, чим вона відрізняється від інших українських рейдів на територію РФ з 2022 року. Аналітик виділив три ключові особливості:

масштаб – в операції задіяно щонайменше п'ять бригад (зокрема й підрозділи, що пройшли підготовку на Заході), бронетехніка, артилерія та авіація;

– в операції задіяно щонайменше п'ять бригад (зокрема й підрозділи, що пройшли підготовку на Заході), бронетехніка, артилерія та авіація; глибина вторгнення – наступ не обмежився прифронтовою зоною, і продовжує розширюватися, не показуючи ознак завершення операції;

– наступ не обмежився прифронтовою зоною, і продовжує розширюватися, не показуючи ознак завершення операції; ґрунтовність – Україна вводить до Курської області додаткові сили та окопується, що вказує на плани утримувати ці території відносно тривалий час.

На думку Мітчелла, росіяни ще мають резерви, щоб перекинути їх у Курську область, хоча Москва з якихось причин "не поспішає" це зробити.

"Тим не менше, вторгнення виявило дивовижні слабкості Росії. Кордони Росії навряд чи були захищені. ЗСУ домоглися стратегічної раптовості, перенесли війну на територію противника і дали Україні таке необхідне моральне піднесення", — йдеться у статті.

Перспективи Курської операції

За словами аналітика, тепер перед Путіним стоїть вибір: применшити значення вторгнення та обійтися призовниками, внутрішніми силами безпеки та кількома бойовими підрозділами — або спробувати витіснити ЗСУ та зміцнити решту кордону, перекинувши до Курської області більші угруповання з інших ділянок фронту.

"Поки що він вибрав перший варіант, що означає, що він може стримати, але навряд чи витіснить український плацдарм", – зазначив Мітчелл.

Аналітик упевнений, що попри чисельну перевагу, Україна має "хороші шанси" ще до осені посилити свої позиції та міцно утримувати захоплену територію. При цьому Росія тепер змушена використати більше сил, щоб зберегти контроль над іншими ділянками свого кордону.

"Ці події мають стратегічне значення, оскільки вони ставлять під сумнів те, що затягування війни вигідно Росії. Навіть якщо Курська операція врешті-решт провалиться, вона дозволяє нам уявити собі українську стратегію, яка могла б переломити хід війни на користь відносної переваги України", – наголосив Мітчелл.

Він зазначає, що втрата контролю навіть над невеликою частиною своєї території буде для Росії набагато болючішою, ніж будь-які наслідки західних економічних санкцій.

Значення операції ЗСУ у Курській області

На думку Мітчелла, оптимальний підхід Сполучених Штатів до російсько-української війни — використовувати її як "можливість завдати Росії опосередкованої поразки" раніше, ніж Китай нападе на Тайвань. Це важливо, оскільки США очевидно не готові вести більше однієї війни одночасно.

Тому цілеспрямовано використовуючи свої сили проти російської агресії, США мають шанс послабити загрозу Європі і після цього вивільнити ресурси для посилення стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні. Але проблема полягає в тому, що Сполучені Штати "не використовували свій час так само добре, як їхні противники".

Аналітик вказав на три важливі моменти:

З початку війни в Україні оборонний бюджет США залишався відносно незмінним, тоді як російський збільшився втричі. Китай у цей час переорієнтував постачання енергоносіїв на безпечні маршрути, наростив сили поблизу Тайваню і наблизився до ядерного паритету зі США. У той самий час Іран збільшив свій оборонний бюджет, забезпечив зброєю своїх поплічників по всьому Близькому Сходу і впритул наблизився до створення ядерної зброї.

Мітчелл зазначив, що на цьому фоні українське вторгнення в Курську область набуває стратегічного значення.

"Якщо українці зможуть утримати свої позиції і переконливо продемонструвати свою здатність наражати на ризик навіть невеликі райони Росії, то згодом вони зможуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів на умовах, вигідних Києву", — підкреслив аналітик.

Історичні прецеденти вторгнення на територію Росії

Мітчелл нагадав, що саме захоплення територій відігравало ключову роль в останніх війнах у Східній Європі. І Росія була змушена йти на поступки лише тоді, коли противнику вдавалося захопити та утримувати російську територію.

"Наприклад, наприкінці польсько-радянської війни в 1921 році СРСР припинив свій марш на захід тільки після того, як польські армії зайняли частини радянської території. Навпаки, фінсько-радянська Зимова війна закінчилася поступкою великих ділянок фінської території, оскільки фіни не змогли зайняти радянську територію, попри перемогу у більшості ключових битв у війні", – наголосив аналітик.

Іншими словами, захоплення російської території — це єдиний важіль тиску на Росію, який може отримати Україна, набагато дієвіший, ніж обіцянки скасування санкцій чи будь-які інші економічні стимули для Росії. Саме тому Захід має надати Україні допомогу в утриманні захоплених територій Курської області, щоб якнайшвидше покласти край війні на умовах Києва.

"Американцям і їх союзникам потрібно прокинутися і усвідомити реальність і можливості вибору, що насуваються", — підкреслив Весс Мітчелл.

Нагадаємо, на думку екскомандувача військ США в Європі Бена Годжеса, український наступ у Курській області показав, що уявлення про "червоні лінії" Путіна виявилося хибним, і російський диктатор не піде на ядерну ескалацію.

Читайте також: