Американські аналітики назвали найпровальніші напрями для окупаціних військ

Російські окупанти намагаються проводити наступальні дії на сході та півночі України.

Втім, на деяких напрямках штурм військ країни-агресорки був абсолютно безуспішними. Зокрема, йдеться про настпу на північ від Слов'янська, на схід від Сіверська та штурм на північ від Харкова.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми даними, наразі російські війська залишаються на оперативній паузі від активних бойових дій в Україні.

"Вони (армія РФ - Ред.) продовжують перегрупування, відпочинок, переобладнання та відновлення. Проте продовжують бомбардувати критичні райони, щоб створити умови для майбутніх наземних наступальних дій. А також проводять обмежені атаки", - зазначили експерти.

Фото: ISW.

Разом з тим аналітики повідомляють, що р осійські війська продовжили авіаційні та артилерійські удари в районі Бахмута та Авдіївки Донецької області.

Тим часом у країнські війська продовжували завдавати ударів по російських складах боєприпасів на Південній осі. Крім того, днями у Херсоні внаслідок українських ударів було вбито кількох російських офіцерів.

Нагадаємо, р озпочалася 140 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти готуються до наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 13 липня.

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