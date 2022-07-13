Американські аналітики назвали найпровальніші напрями для окупаціних військ

Російські окупанти намагаються проводити наступальні дії на сході та півночі України.
Втім, на деяких напрямках штурм військ країни-агресорки був абсолютно безуспішними. Зокрема, йдеться про настпу на північ від Слов'янська, на схід від Сіверська та штурм на північ від Харкова.
Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
За їхніми даними, наразі російські війська залишаються на оперативній паузі від активних бойових дій в Україні.
"Вони (армія РФ - Ред.) продовжують перегрупування, відпочинок, переобладнання та відновлення. Проте продовжують бомбардувати критичні райони, щоб створити умови для майбутніх наземних наступальних дій. А також проводять обмежені атаки", - зазначили експерти.
Разом з тим аналітики повідомляють, що російські війська продовжили авіаційні та артилерійські удари в районі Бахмута та Авдіївки Донецької області.
Тим часом українські війська продовжували завдавати ударів по російських складах боєприпасів на Південній осі. Крім того, днями у Херсоні внаслідок українських ударів було вбито кількох російських офіцерів.
Нагадаємо, розпочалася 140 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти готуються до наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 13 липня.
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