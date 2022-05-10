Американська розвідка назвала умову застосування Росією ядерної зброї

Путін, ймовірно, санкціонує застосування ядерної зброї тільки в тому випадку, якщо він побачить реальну загрозу для російської держави або режиму.

Очільник Кремля Володимир Путін може наказати застосувати ядерну зброю у разі, якщо його режим перебуватиме під загрозою.

Про це заявила голова Національної розвідки США Евріл Хейнс, передають у комітеті у справах збройних сил Сенату Конгресу США.

"Ми, як і раніше, вважаємо, що президент Путін, ймовірно, санкціонує застосування ядерної зброї тільки в тому випадку, якщо він побачить реальну загрозу для російської держави або режиму", - наголосила Хейнс.

За її словами, всі загрози ядерної війни, які зараз звучать на адресу Заходу, призначені для того, щоб цивілізований світ відмовився від поставок летальної зброї Україні.

"За такої високої напруженості завжди існує підвищена ймовірність прорахунків, ненавмисної ескалації, яку, сподіваємося, допоможе пом'якшити наша розвідка", - додала вона.

Раніше ми повідомляли, що, на думку Хейнс, російському диктатору Володимиру Путіну може бути недостатньо перемоги Росії на Донбасі. Зокрема, щоби закінчити війну в Україні.

Нагадаємо, у Білорусі заявили, що розгортають на півдні підрозділи сил спецоперації нібито через "створене ЗСУ угруповання у 20 тисяч".

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