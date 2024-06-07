Американська зброя на фронті поки не спинила наступ Росії — The New York Times

Американський аналітик припускає, що російська армія продовжуватиме наступати більшу частину цього року.

Прибуття на фронт боєприпасів та озброєння зі схваленого навесні пакета військової допомоги США полегшує Україні захист своїх позицій, але поки що не зупиняє наступу російської окупаційної армії.

Про це з посиланням на американських аналітиків та українських військовослужбовців пише The New York Times.

За словами старшого наукового співробітника Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Роба Лі, Росія зберегла значну перевагу в живій силі та вогневій потужності. Він припускає, що російська армія продовжуватиме наступ більшу частину року, але може зіткнутися з нестачею танків і бронетехніки.

Також читайте Путін зробив заяву щодо можливості використати ядерну зброю проти України

Успішне знищення ворожої техніки стало можливим насамперед завдяки достатній кількості артилерійських боєприпасів.

"Наша артилерія уражає скупчення російських військ... Раніше наші артилерійські батареї були дуже обережні з кількістю снарядів, які вони могли використовувати", - повідомив виданню лейтенант Денис Ярославський, який воює на Харківському напрямку.

Американський аналітик Роб Лі зазначив, що російські війська "не отримали вигоди з харківського наступу”. За його словами, очевидною метою цих дій російської армії було змусити Україну перекинути низку сил із Донбасу.

Судячи із супутникових карт, ареною найінтенсивніших боїв за останні тижні став південь Донбасу.

Нагадаємо, заступник радника з національної безпеки США Джонатан Файнер заявив, що захоплення окупаційною армією Росією додаткових територій у Харківській області внаслідок наступу не є стратегічно важливим з погляду загального перебігу війни в Україні.

Читайте також: