Американська зброя в Україні скоро закінчиться: FT про наслідки припинення допомоги США

Без підтримки США фронт не впаде, але Росія продовжить наступ.

Перспектива протистояти Росії без американської зброї, техніки та розвідданих, яка довгий час була немислимою для України, схоже, скоро стане реальністю. Україна, ймовірно, вичерпає останні запаси американської зброї та боєприпасів за "два-три місяці".

Про це йдеться у статті Financial Times з посиланням на джерела в українській розвідці.

"Після цього нам буде дуже важко. Це не буде повним крахом, але ми будемо змушені швидше відступати", – сказав співрозмовник видання.

Припинення військової допомоги США матиме великі наслідки для української армії, навіть якщо європейські союзники частково заповнять своєю зброєю дефіцит на фронті. Що особливо важливо для України, підтримка США включала обмін розвідданими, який, як повідомляється, поки що не припинено.

"Вплив, як правило, важко оцінити, оскільки значна частина підтримки з боку США не обговорюється публічно", – сказав Майкл Кофман, військовий аналітик і старший науковий співробітник Фонду Карнегі.

Європейські союзники останніми днями активізували зусилля зі збору коштів та закупівлі військової техніки для України. Але континент продовжує боротися з масштабуванням виробництва озброєнь, а ключове обладнання залишається унікальним для США.

Нестача ракет-перехоплювачів для п'яти американських систем Patriot, що використовуються Україною, стане серйозним ударом по обороноздатності країни, тоді як Росія розширює свою кампанію з завдання ударів з використанням безпілотників і ракет у глибині території України.

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Фінський військовий аналітик Еміль Кастехельмі з Black Bird Group вважає, що якщо українським військовим доведеться припинити використання Patriot, "зрештою Україна буде змушена провести складне визначення пріоритетів".

"Ви захищаєте аеродром, чи електростанцію, чи завод з виробництва зброї?" – пояснив він складність вибору для українських захисників.

На фронті наслідки припинення американської допомоги, ймовірно, почнуть відчувати вже за кілька тижнів. Хоча переважна більшість дронів, які використовують Сили оборони, тепер вітчизняного виробництва, військові, як і раніше, використовують широкий спектр американської зброї та транспортних засобів, які потребують постійного обслуговування та запчастин.

Нестачу артилерійських снарядів можна частково компенсувати зусиллями Європи: у 2025 році ЄС планує відправити до України до 2 млн артилерійських снарядів.

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"Ми почнемо бачити серйозні наслідки протягом кількох місяців, і вони будуть насамперед пов'язані зі здатністю України завдавати точкових ударів", – вважає Кофман.

Поставлені США реактивні системи залпового вогню Himars дозволили Україні знищити важливі цілі росіян, такі як командні пункти та логістичні центри на окупованій території.

"Ми не маємо реальної заміни Himars", — заявив український військовий аналітик Павло Нарожний.

Пускові установки Himars також дозволили Україні використовувати далекобійні ракети Atacams для ураження цілей на території РФ на відстані до 300 км від кордону. Нарожний сказав, що Київ має британські та французькі далекобійні ракети Storm Shadow і Scalp, "але вони не однакові, вони набагато повільніші та їх легше перехоплювати".

За словами Нарожного, без підтримки США "фронт не впаде, але Росія продовжить наступ".

Нагадаємо, Трамп призупинив усю військову допомогу Україні. Пауза настала після суперечки Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті.

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