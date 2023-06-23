Американські аналітики зробили важливу заяву про удари ЗСУ: подробиці

Українські Збройні сили можуть активізувати зусилля, аби завдавати ударів по російських наземних комунікаціях на півдні України.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку ISW, українські військові можуть посилити удари по тилах та вразливих районах уздовж наземних комунікацій окупантів, щоб порушити їхні шляхи постачання.

"Широке обурення російських мілблогерів і занепокоєння з приводу удару може свідчити про те, що війська РФ можуть бути дедалі більше стурбовані своєю здатністю забезпечити захист наземних ліній зв’язку на півдні України", - наголошують аналітики.

До слова, напередодні, 22 червня, легітимний мер тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров повідомив про вибухи у місті та Якимівці. Крім того, російські засоби масової пропаганди стверджували, що вночі було завдано удару по Чонгарському мосту на трасі E105. Деякі російські джерела також стверджували, що ЗСУ також завдали удару по переправі через озеро Сиваш.

Удар по Чонгарському мосту

Вночі 22 червня по Чонгарському мосту було завдано удару. Виникли ушкодження на дорожньому полотні, зокрема кілька наскрізних дірок. Сполучення між окупованими територіями Херсонщини та півостровом наразі відбувається за іншим маршрутом.

В Головному управлінні розвідки українського Міноборони наголошують, що зараз зарано аналізувати військову доцільність того, що відбувається на тимчасово окупованих РФ територіях. Однак у ГУР заявили, що "далі буде".

Тим часом у Кремлі відмовилися коментувати удар по мосту. Представник Кремля Дмитро Пєсков переадресував це запитання російському Міноборони. Мовляв, це адміністрації Путіна не стосується.

Керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що підриви мостів, інфраструктури забезпечення ворога, транспортної інфраструктури мають абсолютно конкретний військовий сенс. так, мета удару ЗСУ по Чонгарському мосту - знищення логістичного забезпечення окупантів озброєнням і військовою технікою.

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