"Американські коллеги глибоко в тематиці": Шмигаль висловився про візит до Вашингтона та підтримку США

Українській делегації на зустрічі з високопосадовцями США у Вашингтоні вдалося домовитися про фінансову підтримку у розмірі 4,8 млрд доларів.
Це грантова та кредитна підтримки України на легких умовах.
Про це 26 квітня сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини".
“Ключова мета поїздки на зустріч до Вашингтона - це фінансова та військова підтримка України. Підтримка технологх технологіями. Основні цілі цього візиту досягнуті. Після завершення візиту української делегації відбувся візит потужної делегації до України”, - наголосив Денис Шмигаль.
Україну з робочим візитом відвідали держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони США.
“Я хочу відмітити, що кожен, починаючи від президента США до міністрів та керівників фінустанов, відчуває і знає українську проблематику в умовах війни з Росією. Багато речей не потрібно було пояснювати. Американські колеги глибоко в тематиці. Розмови були продуктивними. Нас підтримує увесь цивілізований світ”, - додав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що російські окупанти ракетами обстріляли Одеську область.
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