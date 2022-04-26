"Американські коллеги глибоко в тематиці": Шмигаль висловився про візит до Вашингтона та підтримку США

"Американські коллеги глибоко в тематиці": Шмигаль висловився про візит до Вашингтона та підтримку США

Українській делегації на зустрічі з високопосадовцями США у Вашингтоні вдалося домовитися про фінансову підтримку у розмірі 4,8 млрд доларів.

Це грантова та кредитна підтримки України на легких умовах.

Про це 26 квітня сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини".

“Ключова мета поїздки на зустріч до Вашингтона - це фінансова та військова підтримка України. Підтримка технологх технологіями. Основні цілі цього візиту досягнуті. Після завершення візиту української делегації відбувся візит потужної делегації до України”, - наголосив Денис Шмигаль.

Також читайте Шмигаль зустрівся з радником президента США з нацбезпеки Салліваном: про що говорили

Україну з робочим візитом відвідали держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони США.

“Я хочу відмітити, що кожен, починаючи від президента США до міністрів та керівників фінустанов, відчуває і знає українську проблематику в умовах війни з Росією. Багато речей не потрібно було пояснювати. Американські колеги глибоко в тематиці. Розмови були продуктивними. Нас підтримує увесь цивілізований світ”, - додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що російські окупанти ракетами обстріляли Одеську область.

Читайте також: