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"Американські коллеги глибоко в тематиці": Шмигаль висловився про візит до Вашингтона та підтримку США

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"Американські коллеги глибоко в тематиці": Шмигаль висловився про візит до Вашингтона та підтримку США

Урядовий портал

Українській делегації на зустрічі з високопосадовцями США у Вашингтоні вдалося домовитися про фінансову підтримку у розмірі 4,8 млрд доларів.

Це грантова та кредитна підтримки України на легких умовах.

Про це 26 квітня сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини".

“Ключова мета поїздки на зустріч до Вашингтона - це фінансова та військова підтримка України. Підтримка технологх технологіями. Основні цілі цього візиту досягнуті. Після завершення візиту української делегації відбувся візит потужної делегації до України”, - наголосив Денис Шмигаль.

Україну з робочим візитом відвідали держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони США. 

“Я хочу відмітити, що кожен, починаючи від президента США до міністрів та керівників фінустанов, відчуває і знає українську проблематику в умовах війни з Росією. Багато речей не потрібно було пояснювати. Американські колеги глибоко в тематиці. Розмови були продуктивними. Нас підтримує увесь цивілізований світ”, - додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що російські окупанти ракетами обстріляли Одеську область.

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